Carlos Carvalhal é um homem orgulhoso dos seus jogadores, que conseguiram o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa a uma jornada do fim da fase de grupos.

O técnico dos bracarenses admite até que antecipava um cenário mais difícil antes do início da competição.

«Sinto-me muito orgulhoso e satisfeito com o trabalho realizado num contexto difícil. Acidentes [referência à derrota com o Belenenses] acontecem a todas as equipas, principalmente às que estão nas competições europeias. Mas temos estado muito bem em todas as competições. Disse logo que este era um grupo muito equilibrado, mas enganei-me porque o Sp. Braga fez um trajeto espetacular», disse, em conferência de imprensa. O Zorya provou a sua capacidade, nós ganhámos lá com grande mérito, mas num jogo equilibrado.

«Este era um grupo nada fácil e conseguir chegar ao último jogo já com a qualificação garantida faz de mim um treinador muito orgulhoso e muito feliz com os meus jogadores», prosseguiu.

Carvalhal admite algumas mudanças para a partida na Rússia: Este é um jogo em que vou olhar para o meu plantel e entender quais são os melhores jogadores que temos neste momento. O Esgaio não pode jogar porque está castigado, o Castro também não, precisa de descansar. De resto vou olhar para cada posição vou perceber quais são os melhores e vou avançar com os onzes melhores. Cada jogo é uma oportunidade.»