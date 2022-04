Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória (1-0) frente ao Rangers em jogo dos quartos de final da Liga Europa:

«Foi uma vitória de uma equipa jovem que está a adquirir maturidade. Fizemos uma excelente primeira parte, mandámos uma bola ao poste e marcámos dois golos, um foi invalidado. Podíamos ter um alcançado um resultado diferente. A segunda parte foi diferente, o Rangers respeitou a nossa equipa. Estavam mais prevenidos para as transições, devido a esse respeito o jogo ficou mais encalhado, soubemos fechar bem as portas da nossa baliza, acabámos por vencer bem, estamos em vantagem e temos um segundo jogo que se antevê extremamente difícil para as duas equipas».

[Atenção especial para o segundo jogo] «A nossa preocupação neste momento está direcionada para Vizela. A seu tempo iremos preparar o jogo de quinta-feira. Desde que chegámos a Braga, já são quase dois anos, habituamos os nossos adeptos a ganhar em qualquer estádio. Já ganhámos no Dragão, na Luz e em Alvalade; se ganhámos é porque jogámos para ganhar. Sabemos que teremos um jogo difícil, mas vamos lá para ganhar o jogo».

«Na eliminatória anterior estávamos a ganhar 2-0 ao Monaco, dissemos que o objetivo era vencer o jogo lá. Sofremos o empate ao minuto 87. Não sabemos o que vai acontecer na quinta-feira, mas não vamos mudar a nossa forma de jogar, temos o registo de equipa que mais ataca na Liga Europa, vamos a jogo com respeito pelo Rangers, mas como em todos os jogos vamos para vencer».

[Favoritismo] «O favoritismo, na minha opinião, está 50/50. Disse que teríamos 50,1 na percentagem de favoritismo para este jogo, por jogar em casa; lá os adeptos vão estar em esmagadora maioria, estamos em vantagem, mas acho que é 50/50. Será um jogo difícil para nós, vimos lá o último jogo ao vivo, sabemos o que vamos encontrar, será muito difícil devido à atmosfera que pudemos presenciar».