Declarações do treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória por 3-1 ante o Midtjylland, em jogo da segunda jornada da Liga Europa:

«Dedicar esta vitória aos adeptos, proporcionaram uma noite tranquila, de apoio constante e foram importantes para a vitória. Também aos meus jogadores, foram bravos e guerreiros, dentro do espírito a que habituámos os adeptos.»

«Vitória de muita crença, espírito de sacrifício contra uma equipa difícil, que quando ataca, ataca com muitos jogadores e cria dificuldades. Depois, sofre um ou outro desequilíbrio e tentámos aproveitar. Creio que foi uma vitória justa com um adversário difícil.»

[Primeira parte:] «Eu creio que não estávamos mal no jogo. Estávamos competitivos. Tivemos a grande penalidade. Estávamos consistentes, seguros. Na segunda parte, houve retificação de algum posicionamento, nomeadamente na entrada do Moura, que começou a receber bolas mais à frente. O Mario aceitou e respondeu bem ao repto que lancei esta semana. Não tenho a certeza se, se jogasse de início, se iria ter este rendimento. Foi picado por mim, às vezes as coisas resultam, outras vezes não.»

[Estádios cheios:] «Queremos estádios com mais gente. Boa notícia. Voltamos à quase normalidade, é uma satisfação grande. Futebol sem adeptos não faz sentido.»