Declarações do treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória por 3-1 ante o Midtjylland, em jogo da segunda jornada da Liga Europa:

[Sobre as substituições de Al Musrati e Ricardo Horta:] «Acho que são recuperáveis [ndr: para o próximo jogo, com o Boavista]. Alguma fadiga acumulada. Salvo erro, tivemos cinco jogadores acima dos 11 quilómetros no jogo o Santa Clara, num campo pesado. São níveis altíssimos, evidentemente que mesmo com este afastamento de dias, num campo pesado, correr 11 quilómetros deixa algumas marcas e é natural que um ou outro, particularmente esses, tenham alguma fadiga acumulada e saíram mais por precaução do que por outra coisa qualquer.»