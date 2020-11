Declarações do treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, à SportTV, após a derrota por 4-0 ante o Leicester, em jogo da terceira jornada do grupo G da Liga Europa:

«Primeira parte mais equilibrada, com um golo de Walt Disney, mas mais equilibrada. Discutimos o jogo, fomos criando uma ou outra situação, o adversário também.»

«A intenção na segunda parte era reverter o resultado. Vimos de uma sequência grande de jogos, tremenda, de três em três dias, viagens, jogos de elevada intensidade. Entrámos na segunda parte com intenção de reverter, mas uma equipa neste estado, que sofre o 2-0 aos 47 minutos, evidentemente que tem uma quebra anímica, geral, no ânimo de querer reverter o resultado, justificada também por um adversário forte, que tem jogadores fantásticos. O resultado acaba por avolumar pela qualidade do adversário.»

[Perda de bola e transição defensiva a corrigir para o Benfica:] «Vai ser um jogo com características diferentes, outro enquadramento. Não temos cometido os erros que cometemos hoje. Se estivesse a repetir erros, estaria preocupado. Acaba por ser um jogo isolado no meio do nosso percurso. Há coisas que vamos analisar, retificar e vamos aparecer fortes no domingo.»

[Fransérgio e Horta:] «Nunca lamento os que não estão, até seria injusto para os que se esforçaram e procuraram o seu melhor. Este jogo veio num timing, dentro de um contexto difícil. Era aqui que tínhamos de fazer algum tipo de gestão. Avançámos com os que, na nossa ótica, junto do departamento médico, eram os mais frescos para atacar o jogo. E creio que o fizemos bem nos primeiros 45 minutos. A vontade era tanta ao intervalo, que aquele 2-0 provocou desorganização, momentos em que os jogadores dispersaram e, com a equipa e jogadores fora do lugar, não há coesão defensiva, há espaço entrelinhas. O adversário aproveitou e fez golo. Vi assim as coisas e são aspetos retificáveis rapidamente.»

[Regresso a Inglaterra, apesar de não ter público:] «É uma comida boa, mas sem sal. É sempre bom, tenho aqui amigos, gostaria de ter ganho, era o mais importante, mas a ausência de público é dramática para um futebol que, além da qualidade dentro de campo, tem uma qualidade exterior nas atmosferas fantástica. Fica isto completamente sem sal.»