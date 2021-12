Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, no final do empate com o E. Vermelha (1-1) que enviou os minhotos para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

[Faltou sorte?] «Parabéns ao Estrela Vermelha e ao Sp. Braga porque seguem em frente na competição. Acho que fomos a melhor equipa do grupo, tivemos a infelicidade de sofrer dois penáltis no jogo do Midtjylland e Estrela Vermelha, fora. Neste jogo merecíamos a vitória, num jogo em que compreendo melhor o Mourinho que se queixa dos árbitros em Itália. Se este [Marco Guida] é o melhor árbitro, estamos conversados».

[Críticas ao árbitro] «Normalmente, não falo de arbitragem. Numa altura em que se critica a arbitragem portuguesa temos de olhar para isto e sentir saudade. Os defesas [do Estrela Vermelha] foram agressivos, sem faltas, sem cartões amarelos. Há uma expulsão mais do que óbvia porque o Vitinha ia isolado e a grande penalidade é daquelas que qualquer árbitro pode escolher [assinalar ou não]. Depois de uma atitude tão aberta relativamente às entradas agressivas, marcar uma grande penalidade daquelas é ridículo».

[Dever cumprido ou desilusão?] «Queríamos ficar em primeiro, era o objetivo, mas também continuar na competição. Vai ser bom defrontar um clube da Champions».

[Arriscou tarde demais] «Estávamos em desvantagem e começámos a meter tudo o que tínhamos para dentro. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance».

[Galeno] «Tínhamos intenção de tirar o Leite porque tinha amarelo e meter o Moura para ajudar o Galeno na esquerda, mas ele saiu com uma pequena dor. Amanhã vamos avaliar».