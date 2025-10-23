Declarações do treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória por 2-0 ante o Estrela Vermelha, em jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga Europa:

Sobre o jogo:

«Foi um jogo difícil, sabíamos que era um adversário de alto nível, observámos os seus jogos na Liga Europa e, em ambos, tiveram ocasiões até para ter ganho. Foi difícil, mas a equipa fez um jogo de alto nível, mostrou personalidade incrível, com e sem bola, deixou a pele em campo, foi capaz na pressão, de recuperar para sermos compactos e defender perto da baliza. Com bola, fomos valentes. Quando o jogo ficou numa situação mais de homem a homem, a equipa foi capaz de aproveitar e interpretar quais os jogadores que podiam ficar mais livres em que situações e momentos.»

Estreia de João Aragão:

«O Aragão está na dinâmica da equipa há algumas semanas, está a treinar bem. Felizes por ele, por dar este reconhecimento ao trabalho feito há anos no clube, na formação. Temos uma academia forte e hoje ficou mostrado que, quando a equipa tem baixas, podemos recorrer a jogadores da formação para completar a convocatória.»

Sp. Braga capaz do melhor e do pior esta época. O que falta para manter regularidade:

«Acho que não podemos olhar só aos jogos que são mencionados na pergunta [ndr: Nacional, Sporting, Bragança]. São 18 jogos oficiais, mais cinco particulares, três meses de trabalho, chegadas, saídas, algumas baixas por lesão, jogadores da formação que vão incorporando. Fazer uma análise desta equipa hoje, tendo só em conta os últimos três jogos… É preciso olhar aos meses de julho e agosto, ao que a equipa se ajustou aos poucos, até ao último dia de mercado, se havia saídas ou entradas. Tudo, em conjunto, e com um treinador novo, faz com que o crescimento se vá dando, mas a equipa está a dar tudo em campo. Creio que foram mais os casos em que vimos a equipa a deixar a pele. Temos agora um jogo com o Casa Pia, temos de fazer um jogo de alto nível competitivo para tentar ganhar.»

Pontuação na Liga Europa:

«É uma vitória muito importante, coloca-nos bem classificados na Liga Europa. Sabemos que os jogos da Liga Europa são de alto nível e vamos defrontar o Genk aqui, daqui a duas semanas [ndr: 6 de novembro], temos de preparar-nos para fazer um jogo igual ou melhor do que o de hoje se queremos ganhar.»

Três jogos sem sofrer golos na Liga Europa, o que muda em relação aos jogos da Liga:

«Mudam os adversários. Jogamos contra adversários de outras ligas, que conhecemos menos e eles menos a nós e, com adversários que, talvez, especulam menos, porque precisam de pontos. Neste novo formato, há incerteza sobre o que é preciso para a qualificação, há jogos mais entretidos, abertos e a Liga é diferente. A maior parte das equipas vem jogar contra o Sp. Braga, sendo o Sp. Braga a equipa grande. Mas remeto-me ao último jogo da Liga com o Sporting e creio que a equipa deu a cara.»