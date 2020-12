Galeno fez duas assistências, um golaço e somou pormenores deliciosos na visita do Sp. Braga a Atenas. O clube minhoto partilhou nas redes sociais uma receção fantástica do brasileiro que provocou espanto e arrancou aplausos aos elementos que estavam no banco minhoto, precisamente atrás do local onde o lance aconteceu.



«Quando te perguntarem porque gostas tanto de futebol, mostra este vídeo», escreveram os bracarenses na descrição ao vídeo.



Veja: