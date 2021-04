Bruno Fernandes fez dois golos e duas assistências na robusta vitória do Manchester United frente à AS Roma de Paulo Fonseca, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa (6-2).



Edinson Cavani (2), Pogba e Greenwood também marcaram no triunfo da equipa inglesa, frente a um AS Roma que quebrou na etapa complementar, depois de uma primeira parte em que perdeu três jogadores por lesão.



Ao quinto minuto de jogo, Veretout teve de ser substituído por lesão. Pouco depois, Pogba e Cavani trilharam o caminho para um belo golo de Bruno Fernandes, perspetivando uma má noite de Paulo Fonseca.



Contra a corrente do jogo, a AS Roma empatou após uma mão de Pogba na área. Pellegrini fez o 1-1 e Dzeko chegou a colocar os italianos na frente, após um passe brilhante de Mkhitaryan e assistência de Pellegrini. Porém, as contrariedades iam-se sucedendo, com o Pau López e Spinazzola a saírem igualmente por lesão.



O Manchester United voltou para a segunda parte com outro espírito e arrancou para uma reviravolta tremenda. Cavani marcou dois golos, o primeiro dos quais a passe de Bruno Fernandes, e conquistou um penálti após entrada desajeitada de Smalling, que teve uma noite para esquecer no regresso a Old Trafford.



De penálti, Bruno Fernandes assinou o 4-2 e chegou aos 26 golos na temporada 2020/21. O médio português ainda assistiu Pogba para o golo do francês, de cabeça, e Greenwood saiu do banco para fixar o resultado final, já ao minuto 86, perante um AS Roma que não esteve completamente encostada às cordas na etapa complementar.



