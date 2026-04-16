O Friburgo é o primeiro semifinalista desta edição da Liga Europa. Os alemães viajaram até Vigo e venceram por 3-1, fechando o agregado em 6-1.

O primeiro golo do encontro foi marcado ao minuto 33, e que golo! Bola lançada para Makengo, que colocou de cabeça em Matanovic, e o croata rematou de primeira de fora da área para o 1-0. O golo ainda foi anulado por fora de jogo, mas o VAR confirmou o tento.

Os galegos sentiram o golo sofrido e apenas seis minutos depois voltaram a sofrer. Beste, ex-Benfica, assistiu Suzuki (39m) para o segundo do Friburgo.

O nipónico gostou tanto de marcar que repetiu a dose já na segunda parte. Após um grande trabalho de Grifo, Suzuki recebeu a bola à entrada da área e rematou rasteiro e colocado para o fundo das redes.

Até ao final, o melhor que o Celta conseguiu, foi reduzir por intermédio de Swedberg (90+1m) que finalizou após um grande passe de Hugo Alvaréz.

Com este triunfo, o Friburgo garantiu a vitória por 6-1 no agregado e está nas meias-finais da Liga Europa, aguardando o vencedor da eliminatória entre o Sp. Braga e o Betis.