Brendan Rodgers, treinador do Celtic, comenta derrota frente ao Sp. Braga (2-0), para a Liga Europa, em conferência de imprensa:

Análise ao jogo

"Muito frustrante. Começámos bem o jogo, na minha opinião, nos primeiros 20 minutos. Mas depois de sofrermos o primeiro golo, senti que o Braga passou a ser melhor do que nós. Começámos a correr um pouco atrás da bola e eles conseguiram jogar, por isso, não terminámos a segunda parte como gostaríamos.

Senti que precisávamos de mudar no intervalo, por isso alterámos a estrutura da equipa e entrámos muito bem na segunda parte. Tivemos oportunidades e não sei por que razão o golo [de Kelechi Iheanacho] não foi validado. É um ponto crucial no jogo. Marcámos o golo para empatar 1-1 e isso devolveu-nos a confiança. Não sei por que razão não foi validado e não me deram qualquer explicação.

Continuámos a pressionar e o guarda-redes [do Sp. Braga] fez algumas defesas fantásticas. Não conseguimos marcar e, claro, quando se está a perder por 1-0, sofremos um segundo golo dececionante».

Golo anulado

«Não consigo perceber por que o árbitro não foi chamado para ver a jogada. Acho que, se olharmos para a jogada, mesmo que seja uma ou duas vezes - e presumo que as pessoas do VAR tenham assistido mais do que uma vez, devido ao tempo que demorou -, não há absolutamente nenhuma possibilidade de ele ter tocado na bola com a mão. Bateu-lhe na cara. É um erro do árbitro e é por isso que temos o VAR, para evitar isso».

