Ultrapassado pelo Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Barcelona foi relegado para o playoff da Liga Europa.

Este é um contexto tão atípico, que o Barcelona nunca disputou essa competição com o atual nome. Relativamente à antecessora, a Taça UEFA, a última presença foi em 2003/04, prova em que chegou à quarta ronda, na qual foi eliminado pelo Celtic.

Depois de uma derrota em Glasgow, na primeira mão, a equipa blaugrana ficou pelo nulo em Camp Nou, e assim acabou eliminada, a 25 de março de 2004.

Foi a esse dia que recuámos, para recordar os jogadores que estavam nessa ficha de jogo, do lado do Barcelona. Com um português incluído, ainda que não tenha sido utilizado nessa segunda mão.

Recorde essa equipa na galeria associada ao artigo.