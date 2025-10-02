FOTOS: os onzes prováveis para o Celtic-Sp. Braga
Vicens é obrigado a mexer no meio-campo, mas não deverá ficar por aqui
O Sp. Braga defronta o Celtic esta quinta-feira, em Glasgow, numa partida a contar para a segunda jornada da Fase de Liga da Liga Europa.
Os bracarenses já não vencem para as competições nacionais há cinco jogos, mas para a Europa o registo é bem diferente: a equipa de Carlos Vicens não tem qualquer derrota, e é mesmo isso a que o treinador espanhol se quer agarrar.
O Sp. Braga chega de uma derrota com o Nacional a este compromisso e Vicens sabe ainda que também perdeu Gabriel Moscardo por lesão para este encontro, sendo que vai ser obrigado a mexer no meio-campo. Uma boa notícia é o regresso de Sandro Vidigal, mas o jovem de 18 anos não deve começar de início.
A bola começa a rolar na receção do Celtic ao Sp. Braga a partir das 20h desta quinta-feira, uma partida com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.
Onze provável do Celtic: Schmeichel; Ralston, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Nygren, McGregor, Hatate; Hyun-Jun, Maeda, Tounekti.
Confira na galeria associada o onze provável do Sp. Braga.
