Foi com reviravoltas que AC Milan e Lille confirmaram a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa.



Com Dalot em campo aos 90 minutos, os rossoneri começaram o jogo praticamente a perder ante o Celtic. Logo aos sete minutos, Rogic aproveitou um erro na saída de bola contrária para inaugurar o marcador. Pouco depois, aos 14 minutos, Edouard ampliou a vantagem católica.



O líder da Serie A reduziu num golaço de livre de Çalhanoglu aos 24 minutos e igualou a contenda ainda antes do intervalo. Volvidos dois minutos, um corte imperfeito da defesa escocesa, deixou a bola nos pés de Castillejo que fez o 2-2.



Logo a abrir a segunda parte, Hauge teve um lance genial, driblou vários adversários e rematou para a reviravolta italiana. A oito minutos do final, Pioli respirou de alívio quando Brahim Díaz fixou o 4-2 final.



No outro jogo deste grupo H, José Fonte, Xeka e Djaló foram titulares na equipa do Lille que sofreu (e muito) para bater o Sparta Praga (2-1). Os golos surgiram todos na segunda parte. Com menos um elemento, por expulsão de Celustka, o conjunto checo colocou-se na frente graças a um golo de Krejci (71m).



Galtier mexeu na equipa, lançando Ikoné, Yilmaz e Weah, este último para o lugar de Djaló. O técnico dos gauleses foi feliz, visto que o veterano avançado turco bisou e deu o triunfo ao Lille.



A uma jornada do final, o Lille lidera o grupo H com 11 pontos, mais um que o AC Milan. O Sparta Praga tem seis pontos e ficou sem hipóteses de seguir em frente enquanto o Celtic, já eliminado, tem apenas um ponto.