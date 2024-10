O Chelsea entrou na Liga Conferência com uma vitória em Stamford Bridge, esta quinta-feira, frente ao Gent (4-2).

Enzo Maresca apostou num onze com jogadores menos utilizados e lançou Renato Veiga, Pedro Neto e João Félix de início.

Renato Veiga, de resto, estreou-se a marcar pelos «blues» logo aos 12 minutos. Na sequência de um cruzamento de Mudryk, o internacional sub-21 português, que jogou a lateral-esquerdo, apareceu ao segundo poste e cabeceou para golo.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, foi a vez de Pedro Neto marcar, com um remate dentro da área, depois de ganhar a frente ao defesa contrário.

Os belgas, que contaram com Tiago Araújo a partir dos 64 minutos, ainda reduziram em cima do minuto 50, por intermédio de Watanabe.

Contudo, o Chelsea não permitiu que o Gent ainda ambicionasse o empate e praticamente sentenciou a partida aos 63 minutos, quando Nkunku, num lance com intervenção de Renato Veiga, fez o 3-1.

Está na hora de soprar ao balão que foi golo do Nkunku 🎈



🤩 @europacnfleague | @ChelseaFC 3 x 1 @KAAGent#DAZNConference pic.twitter.com/vZ6wMz4sey — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 3, 2024

Aos 70 minutos, Dewsbury-Hall dilatou a vantagem dos londrinos, mas o resultado final só ficou fixado aos 90, por Gandelman.

Mais portugueses a ganhar

Noutros jogos do dia, Cercle Brugge, com Flavio Nazinho a titular, goleou o St. Gallen por 6-3. Por sua vez, o Olimpia Ljubljana, de Jorge Silva, David Sualehe e Diogo Pinto, perdeu por 2-1 na visita ao Heidenheim.

João Moutinho assistiu e Tomás Silva também jogou na vitória do Jagiellonia no reduto do Copenhaga (2-1) e Domingos Quina foi suplente utilizado no Pafos, que venceu em casa do Petroclub com dois golos do ex-Desp. Chaves João Correia.

Na Suíça, por fim, o Lugano bateu por 3-0 o HJK da Finlândia, com um golo do português Martim Marques, aos 56 minutos, o segundo da contagem dos helvéticos.