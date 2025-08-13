Dan Petrescu lançou o mote para o encontro da segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa e passa por acreditar na qualificação para o play-off.

Em declarações aos jornalistas, na conferência de imprensa, o técnico do Cluj confessou ter faltado «alguma sorte» ao conjunto romeno na última quinta-feira e garantiu que o objetivo é «marcar primeiro».

«Sendo ou não um treinador com experiência, precisamos de alguma sorte, que nos falhou no primeiro jogo. Na minha opinião, o empate era o resultado mais justo. O Sp. Braga teve três ou quatro chances e marcou dois golos, tem jogadores com muita qualidade. Nas competições europeias, às vezes, temos grandes resultados, esperamos que amanhã seja um desses dias», começou por referir.

«Enquanto for possível, nós acreditamos na qualificação, queremos muito passar. Sabemos que vamos defrontar uma equipa muito forte, com jogadores com muita experiência, mas vamos jogar a nossa chance. Vamos tentar marcar um golo primeiro», acrescentou.

Recorde-se que o encontro entre Sp. Braga e Cluj está marcado para as 19h30 desta quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga.