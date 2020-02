O Sevilha de Julen Lopetegui empatou nesta quinta-feira com o Cluj, na Roménia (1-1), em encontro referente à primeira mão dos 16avos de final da Liga Europa.

O resultado abre boas perspetivas para a equipa andaluz, embora represente o quinto jogo consecutivo sem vencer (duas derrotas e três empates).

Ciprian Deac colocou o Cluj na frente ao minuto 59, na conversão de uma grande penalidade, mas Youssef En-Nesyri fez o empate já na reta final do encontro.

O português Rony Lopes saiu do banco ao minuto 78 e, pouco depois, arriscou um remate de longe. A bola desviou num adversário, chegou a Luuk de Jong, este fez a assistência já na área e Youssef En-Nesyri fixou o resultado final.

O Sevilha apresentou no onze caras com passado no futebol luso, como Fernando Reges, Nemanja Gudelj ou Diego Carlos.