O Sp. Braga anunciou a lista dos 24 jogadores convocados para a visita de quinta-feira do Sp. Braga a casa do AEK Atenas, em partida referente à 5.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Entre os escolhidos por Carlos Carvalhal, destaque para os quatro guarda-redes que viajam até à capital grega: Matheus, Tiago Sá, Rogério e Rui Ribeiro, guarda-redes dos sub-23 que é convocado pela primeira vez.

O emblema arsenalista está no segundo lugar do Grupo G com sete pontos, menos três do que o líder Leicester, e pode garantir já esta quinta-feira o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa.