Jorge Jesus convocou uma lista alargada de 21 jogadores para o embate da 4.ª jornada da Liga Europa com o Glasgow Rangers no Estádio Ibrox. Face às limitações no plantel, impostas por lesões e casos positivos de covid-19, o treinador voltou a compor o grupo com jogadores da equipa que já tinham sido chamados para o último jogo da Taça de Portugal com o Paredes.

Assim, o treinador do Benfica volta a contar com jogadores como João Ferreira, Tiago Araújo, Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos.

Fora deste jogo ficam Otamendi, que vai cumprir castigo, além dos jogadores que estão entregues ao departamento médico, como André Almeida, Todibo, Pedrinho e Nuno Tavares. Weigl, Taarabt e Darwin Nuñez também estão indisponíveis depois de terem tido testes positivos à covid-19.

Lista de convocados

Guarda-redes: Odysseas, Helton e Svilar;

Defesas: Jardel, Vertonghen, Ferro, Grimaldo, Gilberto e João Ferreira;

Médios: Gabriel, Everton, Rafa, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Diogo Gonçalves, Tiago Araújo e Paulo Bernardo;

Avançados: Waldschmidt, Seferovic e Gonçalo Ramos.