Após um período afastado da equipa do Manchester United, Cristiano Ronaldo regressou e foi logo titular no triunfo do conjunto inglês sobre o Sheriff, por 3-0, em Old Trafford, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Os red devils dominaram por completo o primeiro tempo, mas só chegaram ao golo a um minuto do intervalo. Diogo Dalot marcou o primeiro golo da época ao serviço do clube com um cabeceamento certeiro na zona do primeiro poste, após um passe de Christian Eriksen.

À semelhança do que aconteceu nos primeiros 45 minutos, notava-se que Ronaldo estava com «fome de golo». O avançado português esteve perto, aos 59 e aos 62, mas no primeiro momento a bola saiu ao lado e, no segundo, o lance foi invalidado por posição irregular do avançado luso.

Já Marcus Rashford, lançado ao intervalo, não demorou muito para marcar. Após uma excelente jogada de combinação do Man. United, o atacante inglês recebeu um passe fantástico de Luke Shaw e fez o 2-0 de cabeça (65m).

O jogo estava controlado, mas ainda faltava o golo de Ronaldo. Que custou, mas apareceu. Bruno Fernandes, que ao longo de todo o encontro procurou muitas vezes o compatriota, tirou um cruzamento milimétrico para a cabeça de CR7, mas o remate foi defendido por Koval. Contudo, Ronaldo não facilitou na recarga (81m), chegou ao terceiro golo na temporada e celebrou tal como em Goodison Park.

Com esta vitória, os red devils levam a decisão do primeiro lugar do Grupo E para a última jornada. A equipa de Old Trafford tem 12 pontos, menos três do que a Real Sociedad, que também esta quinta-feira venceu em casa do Omonia (2-0). Os dois conjuntos defrontam-se no início de novembro e o Man. United precisa de vencer por mais do que um golo, já que foi derrotado pelos bascos em casa precisamente por 1-0.

A Roma, de José Mourinho, teve de sofrer no sintético finlandês do HJK para conquistar os três pontos.

O conjunto italiano venceu por 2-1, com Rui Patrício a titular e está em terceiro lugar no Grupo C, com os mesmos sete pontos do Ludogorets, pelo que ainda desconhece se vai jogar o play-off da Liga Conferência ou da Liga Europa.

Depois de um golo anulado por Tiago Martins a Bryan Cristante (29m), a Roma marcou por Tammy Abraham, a quatro minutos do intervalo. Aos 54, Hetemaj aproveitou o espaço deixado pela defesa da Roma e empatou a partida.

Pouco depois, Hoskonen (62m) fez um autogolo que valeu o triunfo a Mourinho.

Nota ainda para outro golo anulado por Tiago Martins, depois de ver as imagens, aos 79 minutos. Browne tinha batido Patrício com um excelente pontapé de fora da área, mas o lance foi invalidado por falta sobre Cristante.

No Grupo G, o Friburgo, uma das sensações da Bundesliga, empatou (1-1) na receção ao Olympiakos. Já o Nantes, venceu o Qarabag, em casa, por 2-1.

Os alemães seguram o primeiro posto, pois têm 13 pontos, enquanto Qarabag e Nantes, com sete e seis, respetivamente, disputam as vagas dos play-offs.

Já no Grupo F, o Sturm Graz venceu pela margem mínima (1-0) o Feyenoord, na Áustria. A Lazio lidera o agrupamento com oito pontos, os mesmos dos austríacos. Seguem-se os neerlandeses, com os mesmos cinco pontos do Midtjylland.

No Grupo H, o Estrela Vermelha recebeu e venceu o Trabzonspor (2-1), enquanto o Mónaco empatou a uma bola no terreno do Ferencvaros.

Os húngaros lideram com 10 pontos e os monegascos têm sete, seguindo-se os turcos (seis) e os sérvios (seis).