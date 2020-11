O Young Boys foi à Bulgária vencer o CSKA Sófia pela margem mínima (0-1), em encontro referente à 4.ª jornada do Grupo A da Liga Europa. Jean Pierre Nsame marcou o único golo do encontro, ao minuto 34.



O jogo ficou marcado pelo nevoeiro intenso que surgiu depois do apito inicial, condicionando o espetáculo. Ainda assim, foi cumprido o tempo regulamentar e o Young Boys garantiu o triunfo, passando a somar sete pontos no Grupo A.



O CSKA Sofia, que apresentou o português Tiago Rodrigues de início (saiu do minuto 76), tem apenas um ponto.