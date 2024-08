Declarações do treinador do Sporting de Braga e do jogador dos minhotos, Roger Fernandes, aos canais do clube, após a vitória por 5-0 ante o Maccabi Petah Tikva, em jogo da 2.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa:

Daniel Sousa: «Satisfeito pelo resultado, pela passagem à fase seguinte. Obviamente que temos ainda coisas para trabalhar e foi como eu disse na antevisão ao jogo. Os objetivos, primeiro é ganhar, o segundo é afinar ainda o que falta afinar para os jogos que aí vêm. Temos ainda muito trabalho a fazer e temos mais uma semana pela frente, recebemos agora o Servette e vamos estar ainda mais preparados.»

Roger: «Estou muito satisfeito com a nossa passagem, é o que nós queríamos. Treinámos todos os dias, esta semana toda, para conseguir o objetivo. Nunca desistimos, nos primeiros 20 minutos do jogo foi um pouco difícil, mas depois de acontecer o perigo na nossa baliza a equipa acordou, foi em busca do objetivo e conseguimos o nosso objetivo. Podem esperar os mesmos guerreiros, a mesma equipa que treina todos os dias e que luta todos os minutos. Vamos estar preparados para o Servette.»