Esta terça-feira, o Dínamo Kiev empatou na visita ao terreno do Galatasaray, por 3-3, e somou o primeiro ponto na fase liga da Liga Europa.

A equipa turca começou melhor e aos 21 minutos já vencia por dois, com golos de Davinson Sánchez (6m) e Bardacki (21m). Ainda antes do intervalo, aos 44 minutos, o Dínamo Kiev reduziu através de Vanat.

Na segunda parte, Osimhen apareceu e aumentou a vantagem do Galatasaray para 3-1. No entanto, o coletivo ucraniano reagiu e chegou ao empate, com bis de Yarmolenko aos 68m e 81m.

Com este resultado, o Galatasaray está em quinto lugar, com 13 pontos, mas mais um jogo que todos os adversários. O Dínamo Kiev, também com sete jogos, está em último com um ponto. Antes desta partida, o coletivo ucraniano já estava eliminado.