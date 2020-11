São 18 jogos, com 16 vitórias e dois empates, entre campeonato e Liga Europa. O Rangers, de Steven Gerrard, ainda não somou qualquer derrota na época 2020/2021 e, para o Benfica sair a ganhar na luta pela liderança isolada no grupo D da Liga Europa, vai ter de impor esse primeiro desaire aos escoceses. Diogo Gonçalves reconhece esse registo, mas aponta à concentração das águias para vencer.

«Espero um jogo competitivo, não conhecemos muito bem o adversário, ainda não tivemos tempo, mas é uma equipa que está a voltar aos velhos tempos. Ainda não perdeu este ano, mas vamos concentrar-nos em nós para vencer», afirmou o jogador de 23 anos, na conferência de imprensa de antevisão, esta quarta-feira.

«Somos profissionais, estamos habituados a isto, temos de saber conviver com as derrotas, analisámos o que não estivemos tão bem, mas principalmente temos de ser fortes mentalmente e estar preparados para amanhã», disse, ainda, falando também da adaptação a lateral-direito.

«É uma posição que já conhecia, já tinha jogado a lateral na seleção e no Famalicão. Estou a aprender o máximo com o mister, nos processos ofensivos e defensivos, quer seja a extremo ou a lateral, estou pronto para ajudar», notou.

O Benfica-Rangers joga-se a partir das 17h55 de quinta-feira, no Estádio da Luz e tem arbitragem do espanhol Gil Manzáno. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.