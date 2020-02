Diogo Leite juntou-se a Sérgio Conceição e anteviu o duelo frente ao Bayer Leverkusen, dos 16 avos de final da Liga Europa. O central alinhou no discurso do técnico do FC Porto e considerou o conjunto germânico um adversário «difícil.



«Sabemos que vai ser jogo difícil. São duas equipas são de Champions, vai ser difícil, mas vamos encarar como sempre e tentar fazer de tudo para vencer», começou por referir.



Havertz, Bellarabi, Diaby, Volland, entre outros. Há algum jogador que os dragões tenham de ter em atenção?



«Não diria ninguém em específico. O Bayer em geral tem muito bons jogadores, mas trabalhámos e estamos a preparados para esse caudal ofensivo», disse.



Na opinião de Diogo Leite, os portistas podem chegar à final da prova.



«O FC Porto é um clube que pensa em grande. Temos esse objetivo, mas vamos pensar jogo a jogo. Vamos indo assim e certamente vai correr tudo bem», concluiu.