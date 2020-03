O jogo entre Basileia e Eintracht Frankfurt, referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, não se vai realizar em Basileia, anunciou o departamento policial da cidade.

As autoridades não aprovaram a realização do jogo devido à falta de garantias de que a saúde pública esteja salvaguardada. O cancelamento do jogo teve como «objetivo proteger a saúde da população» e surge «no contexto de medidas oficiais para retardar a disseminação do coronavírus, bem como a carga de trabalho da equipa médica de Basileia», referiu a polícia da cidade suíça em comunicado.

O jogo, inicialmente agendado para 19 de março, fica à espera de uma decisão oficial dos organismos competentes. A primeira mão irá jogar-se na próxima quinta-feira, dia 12, em Frankfurt.