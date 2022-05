A conquista da Liga Europa vai permitir ao Eintracht Frankfurt competir pela primeira vez na Liga dos Campeões desde que a principal prova de clubes da UEFA passou a ser assim designada, em 1992.

Antes, quando a competição se chamava Taça dos Clubes Campeões Europeus, o Eintracht só lá esteve uma vez: em 1959/60, época anterior à primeira de duas conquistas seguidas do Benfica.

Nessa temporada, a equipa alemã chegou à final da competição, tendo perdido no jogo decisivo diante do Real Madrid por... 7-1. Nas meias-finais, curiosamente, o Eintracht levou a melhor sobre o mesmo adversário desta noite (o Rangers), tendo-se imposto por 6-1 em casa e por 6-3 no jogo da 2.ª mão.

Outros tempos...