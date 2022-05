Sebastian Rode nunca irá esquecer a noite desta quarta-feira.

Desde logo, porque foi o capitão do Eintracht Frankfurt que ergueu a taça da Liga Europa, depois do triunfo do conjunto alemão sobre o Rangers, nos penáltis.

Mas também porque logo aos cinco minutos da partida, viu um adversário abrir-lhe a cabeça num lance involuntário.

Após o final do encontro, Rode partilhou uma imagem em que se vê que teve de ser suturado com vários pontos.

«O mais importante é conseguir o objetivo. O resto não importa», legendou o alemão.