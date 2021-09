Cerca de uma centena de adeptos do Eintracht Frankfurt, clube onde joga Gonçalo Paciência, foram detidos antes do jogo com o Antuérpia, para a Liga Europa, depois de terem provocado distúrbios graves na cidade portuária da Bélgica.

Os adeptos alemães viajaram em grande número para a vizinha Antuérpia e os primeiros distúrbios registaram-se junto ao café «Great Old», conhecido por ser o local de concentração dos adeptos do Antuérpia, nas imediações do Estádio Bosuil.

Depois de algumas provocações, voaram garrafas, cadeiras e artefactos pirotécnicos, numa verdadeira batalha campal que se estendeu a outras zonas da cidade e que obrigou a uma intervenção musculada das autoridades de segurança belgas, com recurso a gás pimenta e bastonadas para controlar a situação.

Não há ainda informações sobre feridos, mas as autoridades já confirmaram a detenção de cerca de uma centena de adeptos alemães. A polícia está ainda a montar um dispositivo de segurança para o final do jogo do Grupo D da Liga Europa que tem início marcado para as 17h45.