O treinador do Elfsborg, Oscar Hiljemark, deixou elogios ao Sp. Braga, mas sublinhou a intenção da sua equipa em explorar os pontos fracos dos minhotos.



«O Sp. Braga faz coisas muito boas, especialmente ofensivamente, mas como qualquer outra equipa, tem pontos fracos que esperamos conseguir explorar», disse, em conferência de imprensa.

Apesar da vitória frente à Roma, o técnico da equipa sueca não se considera favorito à conquista dos três pontos, mas confia na qualidade dos jogadores para desafiar o adversário.

«Acho que não nos devemos classificar favoritos, mas esta é a beleza do futebol, sei que temos a qualidade suficiente para desafiar a maior parte das equipas. Mostrámos isso, em casa, com a Roma, mas também com o Galatasaray. A este nível, são pequenas as diferenças entre vencer ou perder, e espero que, quinta-feira, estejamos ao nosso melhor nível para continuar a criar problemas aos grandes clubes na Europa», referiu.

O Elfsborg, sétimo classificado do campeonato sueco, conta com uma vitória em três jornadas na Liga Europa, diante da Roma (1-0, em casa), e duas derrotas, com os neerlandeses do AZ Alkmaar (3-2, fora) e com os turcos do Galatasaray (4-3, fora). Já o Sp. Braga, conta com o mesmo registo tendo vencido apenas um dos três jogos disputados até ao momento.

A partida entre Elfsborg e Sp. Braga está marcada para 17h45h de quinta-feira, no Boras Arenas, em Boras (Suécia), e será arbitrada pelo albanês Juxhin Xhaja.