Tomás Händel: «Há a possibilidade de jogar pela seleção da Áustria»
Declarações do médio do Estrela Vermelha depois da derrota diante do FC Porto no Estádio do Dragão
Declarações do médio do Estrela Vermelha depois da derrota diante do FC Porto no Estádio do Dragão
Declarações de Tomás Händel, jogador do Estrela Vermelha, à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-2), no Estádio do Dragão, em jogo da segunda jornada da Liga Europa:
«Como podem imaginar, é difícil reagir depois de sofrer um golo nos últimos minutos, o que não pode acontecer numa competição como esta. Defrontámos uma grande equipa como é o FC Porto.»
O FC Porto fez muitas alterações. Surpreendidos com a aposta de Francesco Farioli?
«Vou ser sincero. Claro que traçámos um plano de jogo a pensar noutra equipa, mas olhámos mais para nós do que para o adversário. O plano manteve-se com este onze ou outro. O mais importante foi o nosso plano. Defrontámos uma grande equipa, estamos no caminho certo, estamos numa equipa que é nova. Eu próprio estou a adaptar-se à equipa que tem um treinador novo.»
O próximo jogo na Liga Europa será com o Sp. Braga que é o grande rival do Vitória. Preparado para voltar a encontrar o Sp. Braga?
«Eles estão muito bem. Estamos na Liga Europa, todos os jogos são difíceis, todos os jogos vão requerer o máximo de cada um».
O FC Porto é candidato a ganhar a Liga Europa?
«Sim, até pela grandeza que tem no futebol europeu é sempre candidato a ganhar. Este ano, como podemos ver, está muito bem. Mas espero que sejamos nós.»
Sobre a possibilidade de jogar pela seleção da Áustria:
«Há essa possibilidade, mas neste momento estou focado no clube. Temos mais um jogo para o campeonato. Depois, logo veremos.»