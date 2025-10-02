Declarações de Tomás Händel, jogador do Estrela Vermelha, à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-2), no Estádio do Dragão, em jogo da segunda jornada da Liga Europa:

«Como podem imaginar, é difícil reagir depois de sofrer um golo nos últimos minutos, o que não pode acontecer numa competição como esta. Defrontámos uma grande equipa como é o FC Porto.»

O FC Porto fez muitas alterações. Surpreendidos com a aposta de Francesco Farioli?

«Vou ser sincero. Claro que traçámos um plano de jogo a pensar noutra equipa, mas olhámos mais para nós do que para o adversário. O plano manteve-se com este onze ou outro. O mais importante foi o nosso plano. Defrontámos uma grande equipa, estamos no caminho certo, estamos numa equipa que é nova. Eu próprio estou a adaptar-se à equipa que tem um treinador novo.»

O próximo jogo na Liga Europa será com o Sp. Braga que é o grande rival do Vitória. Preparado para voltar a encontrar o Sp. Braga?

«Eles estão muito bem. Estamos na Liga Europa, todos os jogos são difíceis, todos os jogos vão requerer o máximo de cada um».

O FC Porto é candidato a ganhar a Liga Europa?

«Sim, até pela grandeza que tem no futebol europeu é sempre candidato a ganhar. Este ano, como podemos ver, está muito bem. Mas espero que sejamos nós.»

Sobre a possibilidade de jogar pela seleção da Áustria:

«Há essa possibilidade, mas neste momento estou focado no clube. Temos mais um jogo para o campeonato. Depois, logo veremos.»