Tiago Tomás, jogador do Estugarda, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após um golo marcado no triunfo do Estugarda frente ao Celtic por 4-1, na primeira mão do playoff para os oitavos de final da Liga Europa.

Falecimento do pai no início do ano

«Sim, comecei o ano com uma notícia muito má, o falecimento do meu pai. Tem sido o pior momento para mim, da minha vida e para a minha família. Não consigo falar, mas sei que ele está orgulhoso de mim neste momento.»

«Foi a pessoa que mais me inspirou para tudo, para a minha profissão, para a pessoa que eu sou. Era uma pessoa muito alegre e vai fazer falta, já está a fazer falta, mas tentamos levá-lo connosco no nosso coração em todos os momentos e espero que ele esteja orgulhoso de mim e da minha família. Já temos muitas saudades dele e, acima de tudo, espero que ele esteja orgulhoso de nós.»

Golo para agarrar lugar na equipa

«Sim, eu também já vinha de momentos difíceis de lesão, já estava há dois meses sem jogar, com muitos problemas, muitas lesões este ano. Não tinha sido fácil, estou a tentar voltar à minha melhor forma. Ainda não estou, mas já me encontro num bom nível e acho que é a melhor forma para mim, para a equipa e para me sentir envolvido e importante no grupo. Foi importante para mim e para a equipa também, porque acaba por ser um golo que nos dá algum conforto em Eliminatória e agora queremos finalizar na segunda volta.»

FC Porto e Sp. Braga esperam nos «oitavos»

«Sim, não está confirmada, porque no futebol pode acontecer tudo, já vimos tudo acontecer, mas não vamos ser hipócritas e fingir que não nos dá algum conforto para a segunda mão, porque dá, mas, acima de tudo, também respeitar o clube que é, porque é um grande clube europeu e, portanto, vamos ter de confirmar o jogo e não desvalorizar o adversário, para depois, sim, pensar no próximo jogo e no próximo adversário, que caso passaremos, será português.