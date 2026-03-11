Tiago Tomás analisa o FC Porto, adversário desta quinta-feira para a Liga Europa, e destaca a intensidade da equipa, assim como o «salto qualitativo» desde a chegada de Farioli. O antigo avançado do Sporting espera estrear-se a marcar contra os azuis e brancos e diz ter pedido informações ao nutricionista... o mesmo de Alberto Costa:

Análise ao FC Porto

«É uma equipa muito intensa, o clube tem uma energia própria. Desde que têm um treinador novo deram um salto qualitativo na pressão, são perigosos nas transições e temos de nos adaptar a isso, para nos protegermos e tentar trazer o melhor das nossas qualidades para o jogo. Queremos chegar o mais longe possível, mas sabemos que temos um adversário duro pela frente. O foco vai para amanhã, é importante vencer já que jogamos em casa. Vai ser um bom jogo de se ver, para nós que estamos lá dentro e para os adeptos.»

Dicas para os colegas sobre o FC Porto?

«Trabalho com o mesmo nutricionista do Alberto Costa e também tentei ter alguma informação sobre o FC Porto, mas ele não disse nada. É algo natural e engraçado.»

Evolução pessoal desde que chegou à Alemanha...

«Tenho conseguido evoluir noutros aspetos do jogo, quero ajudar a equipa ao máximo. Esperemos que sim (estrear a marcar ao FC Porto), é um jogo importante, já que a minha mãe vem ver o jogo ao estádio, seria algo especial. Sem dúvida, o mais importante é a vitória para depois podermos pensar em seguir em frente na prova.»