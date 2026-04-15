Thiago Silva foi o jogador escolhido pelo FC Porto para fazer a antevisão do jogo frente ao Nottingham Forest, desta quinta-feira, a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. O central brasileiro rejeitou comentar o futuro nos dragões e falou de um possível regresso à «Canarinha» para o Mundial 2026.

Próxima época, como jogador do FC Porto

«Não olho para a próxima época, olho para amanhã, aliás, para hoje, a pensar no jogo de amanhã. É isso que temos de viver: desfrutar deste momento. Acredito que estes possam ser dos últimos troféus que ainda poderei conquistar na minha carreira. Sei que está a chegar ao fim, por isso tenho três competições em disputa, e podem ter a certeza de que vou trabalhar para conquistar as três.»

Mundial 2026 pelo Brasil

«Olha, para ser bem sincero, estou muito tranquilo em relação a isso. Vim fazer o meu trabalho da melhor forma possível, fiz isso no Fluminense e, com o convite do mister e do presidente, vim também fazê-lo aqui. Procuro ajudar da melhor maneira possível, dentro e fora de campo, mesmo quando não jogo. É claro que uma chamada do míster Ancelotti é uma chamada, é uma convocatória, e eu não poderia recusá-la. Mas, por outro lado, estou tranquilo, focado naquilo que tenho de fazer até ao final da temporada, nos compromissos que temos, em manter-me bem fisicamente e saudável. E, quando chegar o dia da convocatória final, estarei na expectativa, quem sabe, de um quinto Campeonato do Mundo.»