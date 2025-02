A madrugada desta quinta-feira foi agitada para o plantel da Roma, que foi surpreendido com fogo de artifício atirado por adeptos do FC Porto, junto ao Hilton Porto Gaia.

De acordo com a imprensa italiana, um grupo de ultras dos azuis e brancos deslocou-se até ao local onde os jogadores estariam a descansar e por volta das três da manhã decidiram atirar engenhos pirotécnicos.

Recorde-se que o jogo entre FC Porto e Roma está marcado para as 20h desta quinta-feira, no Estádio do Dragão, e a contar para a primeira mão do play-off da Liga Europa.