Alan Varela, jogador do FC Porto, falou na Flash Interview da Sport TV depois do triunfo dos dragões frente ao Salzburgo por 1-0, na primeira jornada da Fase de Liga da Liga Europa. O médio argentino reconheceu que não foi o melhor jogo dos dragões esta temporada, mas fez questão de apontar o esforço da equipa que culminou com o golo no final do jogo.

Dificuldades na partida

«Sim, bem, a verdade é que não foi um bom jogo, mas há que destacar o esforço de toda a equipa, não só os que começaram o jogo bem como os que foram entrando e deixaram tudo no campo. Isso foi muito importante. Vamos ter muitos jogos como este, mas temos de continuar a trabalhar e a melhorar, e não se negoceia o esforço. Este clube pede-te lutar até ao fim e foi isso que mostrámos».

Salzburgo com muitos médios

«Obviamente defrontámos um grande adversário que fez as coisas bem. Mas o esforço que fizemos foi muito importante e notou-se, com o golo do William, que o podíamos ganhar».

Época vai ser diferente da anterior

«A equipa está com muita confiança, quem chegou, chegou muito positivo e ajudou muito a equipa, que no ano passado não fez as coisas bem. Houve uma boa mudança por parte da direção. Temos de continuar a trabalhar, a melhorar, a manter-nos unidos. Isto agora está apenas a começar, ainda não ganhámos nada. Vamos continuar muito unidos e tentar competir em todas as competições».

Como se sente fisicamente depois de ter sido substituído nos últimos jogos?

«Hoje senti-me bem. É preciso destacar o trabalho do departamento médico. Trabalhámos muito. Quero agradecer-lhes, porque fizeram um grande esforço para que eu pudesse jogar hoje. Senti-me muito bem e vou continuar a trabalhar para poder disputar todos os jogos possíveis».

Estava fresco para sprintar no festej do golo de William

«Como disse, trabalhei muito para poder chegar bem ao jogo e senti-me bem. Estou muito contente com este resultado, pelo esforço da equipa. Não fizemos um grande jogo, mas o esforço não se negociou».

