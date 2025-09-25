Alan Varela: «Não foi um bom jogo, mas há que destacar o esforço da equipa»
Médio do FC Porto destacou a atitude da equipa que não desistiu até ao último minuto do jogo frente ao Salburgo
Médio do FC Porto destacou a atitude da equipa que não desistiu até ao último minuto do jogo frente ao Salburgo
Alan Varela, jogador do FC Porto, falou na Flash Interview da Sport TV depois do triunfo dos dragões frente ao Salzburgo por 1-0, na primeira jornada da Fase de Liga da Liga Europa. O médio argentino reconheceu que não foi o melhor jogo dos dragões esta temporada, mas fez questão de apontar o esforço da equipa que culminou com o golo no final do jogo.
Dificuldades na partida
«Sim, bem, a verdade é que não foi um bom jogo, mas há que destacar o esforço de toda a equipa, não só os que começaram o jogo bem como os que foram entrando e deixaram tudo no campo. Isso foi muito importante. Vamos ter muitos jogos como este, mas temos de continuar a trabalhar e a melhorar, e não se negoceia o esforço. Este clube pede-te lutar até ao fim e foi isso que mostrámos».
Salzburgo com muitos médios
«Obviamente defrontámos um grande adversário que fez as coisas bem. Mas o esforço que fizemos foi muito importante e notou-se, com o golo do William, que o podíamos ganhar».
Época vai ser diferente da anterior
«A equipa está com muita confiança, quem chegou, chegou muito positivo e ajudou muito a equipa, que no ano passado não fez as coisas bem. Houve uma boa mudança por parte da direção. Temos de continuar a trabalhar, a melhorar, a manter-nos unidos. Isto agora está apenas a começar, ainda não ganhámos nada. Vamos continuar muito unidos e tentar competir em todas as competições».
Como se sente fisicamente depois de ter sido substituído nos últimos jogos?
«Hoje senti-me bem. É preciso destacar o trabalho do departamento médico. Trabalhámos muito. Quero agradecer-lhes, porque fizeram um grande esforço para que eu pudesse jogar hoje. Senti-me muito bem e vou continuar a trabalhar para poder disputar todos os jogos possíveis».
Estava fresco para sprintar no festej do golo de William
«Como disse, trabalhei muito para poder chegar bem ao jogo e senti-me bem. Estou muito contente com este resultado, pelo esforço da equipa. Não fizemos um grande jogo, mas o esforço não se negociou».
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?