Alberto Costa, joagdor do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo sobre o Nice por 3-0.

Análise do jogo e parabéns aos sub-17

«Em primeiro lugar, queria dar os parabéns aos nossos cinco colegas que foram campeões do mundo e que, no futuro, vão ser uma grande ajuda para a equipa principal. Os parabéns a eles pelo feito. Nós já sabíamos que era uma equipa forte, forte nas transições, e que íamos ter, acima de tudo, de estar muito atentos aos equilíbrios. E acho que, se calhar, uma ou outra jogada podíamos ter feito melhor, mas, no geral, estivemos bem.»

Mensagem de Farioli

«Claro, claro que sim. A mensagem do mister foi bem recebida. Do mister e do Pablo [Rosario], que também conhecia bem esta equipa, e alertou-nos, e já estávamos bem alerta, e conseguimos anular o Nice.»

Pablo Rosario foi útil

«Sim, e mais uma vez em campo esteve impecável o Pablo. Mesmo a falar com a equipa, incrível. Sim, e acho que hoje, pelo que vi, ficou muito provado. Tem características de líder.»

Jogar com Pablo ou com Bednarek

«Acho que todos estamos preparados para jogar uns com os outros. No treino vamos jogando com todos, estamos preparados, seja quem for.»

Objetivo de chegar ao top-8

«Significa que hoje demos um grande passo para esse objetivo. Agora faltam três jogos, manter a mesma atitude e ganhar os nove pontos que faltam.»

Ir à Seleção e ao Mundial 2026

«Não é questão de pensar; vou fazer tudo para poder estar entre os escolhidos, mas o mais importante para mim é fazer as coisas bem aqui, ganhar todos os jogos aqui, e é isso: quero estar bem aqui e depois será um acréscimo.»