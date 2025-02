Martín Anselmi fez a antevisão da partida frente à Roma a contar para o play-off de acesso aos «oitavos» da Liga Europa.

O jogo contra a equipa italiana acontece depois do Clássico frente ao Sporting, no qual o treinador argentino celebrou de forma efusiva o golo do empate no estádio do Dragão. Para Anselmi, «os golos são para se festejar».

«A celebração é o que sai no momento, e nesse momento celebrei daquela forma porque jogávamos em casa, com a nossa gente, e significava também dar justiça ao resultado. E foi isso que celebrei, a recompensa pelo esforço da equipa. E isso irei celebrar sempre. O resto fica para os outros interpretarem, só vivo as coisas como sou, tento fazê-las como sou e não me escondo atrás de coisa alguma. Se tiver de celebrar golos assim, celebro, haverá outros que nem sequer vou celebrar. Desde que os adeptos portistas gostem, por mim está bem», afirmou o treinador dos dragões.

No seguimento, o técnico falou sobre as sensações que ficou após o empate frente à equipa de Rui Borges.

«Gostei da competitividade da equipa, vou sempre destacar isto. O FC Porto tem de ser competitivo em todos os jogos, até ao final, por isso é que também celebrei assim. O jogo deu-me boas sensações. Não posso permitir que uma equipa não seja competitiva. Não é só agarrar na bola e correr, mas é ser fazer o passe que tenho de fazer, jogar como devo fazer, com a máxima intensidade e máxima interpretação. Neste grupo vejo-o em cada exercício e a todos os minutos de cada jogo. Queremos ganhar todos os jogos e quando não ganhamos ficamos tristes», finalizou.

O FC Porto joga com a Roma esta quinta-feira, a primeira mão do acesso aos oitavos de final da Liga Europa, às 20h, numa partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.