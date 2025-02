Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate (1-1) na receção à Roma, na 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

«[Dragão com falta de paciência em relação à ideia dotreinador] Não. Quando fazemos um passe para trás, é com o objetivo de encontrarmos uma vantagem à frente. Às vezes lateralizamos o jogo, perdemos a bola e sofremos golo. Jogar com calma e paciência não significa jogar sem ritmo. Queremos impor muito ritmo, ter velocidade na circulação, mas com paciência para sair. No lance do golo, com dois passes chegámos à frente porque existia vantagem. Outras vezes é preciso elaborar mais as jogadas para encontrar essas vantagens. Foi o que mais custou à equipa na primeira parte. Não fizemos os passes certos, o Samu e o Borges tinham os defesas perto, eram fortes nos duelos. A bola tinha de entrar no espaço em movimentos cruzados ou em diagonais para a Roma perder referências.»

«[FC Porto anda sempre a correr atrás do resultado] A capacidade de reação dos jogadores e da equipa é muito boa. Em todos os jogos, acabámos a jogar no campo contrário depois de empatar, fomos à procura de outro golo. São situações e contextos distintos. O golo da Roma surge depois de uma segunda bola, há um ressalto e o defesa marca. Já com o Rio Ave, sofremos golos após perdas de bola. Contra o Sporting, sim, sofremos um golo em organização defensiva. Ficaria preocupado se a equipa não fosse competitiva. Não gostamos de começar a perder, temos de melhorar nesse aspeto, sem dúvida, mas o importante é sermos competitivos.»