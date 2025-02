Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate (1-1) na receção à Roma, na 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

«[Saída de Rodrigo Mora surpreendeu os adeptos] O Pepê entrou bem, pode assumir tranquilamente o jogo. O Rodrigo jogou todos os jogos e minutos, era um bom momento para fazê-lo descansar. O Pepê entrou em grande forma, o Rodrigo estava a fazer um bom jogo, mas acho que as substituições funcionaram.»

«[Papel de Diogo Costa no lance do 1-1] Falámos com o Diogo, gosto que a equipa consiga jogar rápido e aproveitar vantagens. Falei com ele, ele tem uma boa capacidade de passe longo. Praticámos pontapés de baliza para atacar o espaço porque sabíamos que a Roma ia pressionar homem a homem. Trata-se de encontrar vantagens. Não quero fazer um golo com 20 passes, quero fazer golo e se for apenas com um passe, melhor.»