Martín Anselmi assegurou que o FC Porto viajou para Roma «com vontade de chegar à fase seguinte» da Liga Europa, numa fase de «mata-mata, em que um passa e o outro fica pelo caminho». «Viemos para nos qualificarmos», sublinhou, sem querer colocar na prova europeia o peso de poder ser vista como aquela que pode salvar a época dos dragões. «No campeonato ainda faltam muitas jornadas», lembrou.

O treinador argentino admitiu gostar dos «jogos a eliminar porque há sempre pequenos detalhes que se podem mudar para a segunda partida e marcar a diferença» na definição da eliminatória.

«Há coisas para corrigir, mas também para mudar, porque se fizermos exatamente o mesmo que fizemos no primeiro jogo não estaríamos a procurar qualquer vantagem para o segundo», acrescentou Anselmi, que assumiu não gostar de olhar para os jogos com base em eventuais percentagens de sucesso.

«Não gosto dessas coisas. Temos um adversário como a Roma, com toda a sua história, os seus adeptos e um plantel impressionante, a quem calhou o Porto, com toda a sua história, as suas gentes e um plantel também impressionante. Dou-te os 50/50, Ranieiri», disse, entre sorrisos, em resposta à antevisão do experiente treinador italiano.

Roma e FC Porto medem forças, esta quinta-feira (17:45), para a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, depois do 1-1 no Dragão, há uma semana. Um duelo que terá acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.