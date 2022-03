Anthony Lopes, internacional português do Lyon, em declarações à Sport TV após a vitória no Dragão, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa (0-1):

«Ganhar aqui é muito complicado. Há 51 anos que um clube francês não ganhava aqui no reduto do FC Porto. Foi um bom jogo da nossa parte. Sabíamos que o FC Porto tem uma grande equipa, mas ainda falta a segunda parte, na nossa equipa. Sabemos que os golos fora já não contam a dobrar. Vai ser um jogo muito importante e temos de ganhar na nossa casa para avançar.»

[Foi especial jogar no Dragão?] «É especial. Claro que é especial. Tenho a camisola do Lyon agora, mas vou ter aqui dois jogos no Dragão com a Seleção. Vão ser dois jogos muito importantes, para irmos ao Mundial.»

[sobre Diogo Costa] «Toda a gente sabe que é o futuro da nossa Seleção. Foi um bom jogo também para ele. Espero que no nosso estádio seja mais difícil para ele.»