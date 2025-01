[EM ATUALIZAÇÃO]

As derrotas de FC Porto e Sporting de Braga ante Olympiakos (0-1) e Union St. Gilloise (2-1), respetivamente, esta quinta-feira, complicaram as contas de dragões e arsenalistas para seguir em frente na Liga Europa. Desde logo, o apuramento direto para aos oitavos de final (no top-8) já não é possível e os olhos estão postos agora em terminar num dos 24 primeiros lugares, quando falta jogar uma jornada.

O FC Porto, que vai à Sérvia jogar com o Maccabi Tel Aviv dentro de uma semana, é 25.º classificado, com oito pontos. O Sporting de Braga, que recebe a líder Lazio, está no 27.º lugar, com sete pontos.

E se é verdade que em comum as duas equipas têm o facto de estarem fora de zona de apuramento nesta altura, os cenários são bem distintos para FC Porto e Sp. Braga: os azuis e brancos só dependem de si para seguir em frente, os minhotos não.

Os cenários de apuramento para o FC Porto

O FC Porto sabe, desde logo, que dois dos três resultados possíveis definem no imediato o futuro europeu. Se ganhar, garante automaticamente a qualificação para o play-off de acesso aos oitavos de final. Se perder, está fora da Liga Europa.

E se ganhar – faz assim 11 pontos – apura-se porque não é possível todas as equipas nesta altura à sua frente acabarem com melhor registo do que o FC Porto nesse cenário. Tal deve-se a duelos com equipas pouco acima dos dragões. Exemplo disso é o duelo entre Midtjylland (19.º com dez pontos) e o Fenerbahçe (23.º com nove): nunca as duas equipas farão 11 ou mais pontos. Há ainda um Real Sociedad-PAOK (duas equipas com dez pontos, nos 18.º e 17.º lugares) e que, mesmo empatando e fazendo 11 pontos cada, podem ser superadas pelo FC Porto caso os dragões somem um triunfo sólido em Belgrado: o PAOK tem 12-8 em golos (+4), a Real Sociedad 11-9 (+2) e o FC Porto 12-11 (+1, sendo que se vencer o Maccabi, ficará no mínimo com +2).

Por outro lado, se empatar, poderá continuar em prova ou não: neste cenário já depende do que aconteça com Roma, Ferencváros, Fenerbahçe e Besiktas, quatro equipas que têm nove pontos cada.

Os cenários de apuramento para o Sp. Braga

Já para o Sp. Braga, as contas são bem mais complicadas. Se perder ou se empatar, está fora da Liga Europa. A equipa minhota está mesmo obrigada a vencer a Lazio (já apurada diretamente para os oitavos de final) e, mesmo assim, pode não ser suficiente.