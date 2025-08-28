Está fechado o lote de 36 clubes para a fase de liga da Liga Europa, cujo sorteio se realiza a partir das 12 horas desta sexta-feira, no Mónaco. Esta noite, entre os últimos apurados, o Sporting de Braga juntou-se ao FC Porto nos representantes portugueses, ao confirmar a passagem frente ao Lincoln Red Imps.

O FC Porto vai integrar o pote 1 para o sorteio e o Sporting de Braga figura no pote 2. Dragões e arsenalistas, como é previsto pelo sorteio, vão ter como adversários dois clubes de cada um dos quatro potes.

Tal como aconteceu para o sorteio da Liga dos Campeões, há iguais condicionantes para o sorteio da Liga Europa: clubes do mesmo país não podem defrontar-se (ou seja, o FC Porto e o Sp. Braga não podem jogar entre si) e cada clube pode, no máximo, ter dois clubes de um mesmo país como adversários. Por exemplo, se o FC Porto tiver o Lille do pote 1 como adversário e o Lyon do pote 2, já não poderá ter o Nice, do pote 3, como oponente.

Os primeiros oito da fase de liga qualificam-se diretamente para os oitavos de final, os clubes do nono ao 24.º lugar vão jogar um play-off de acesso aos oitavos de final e os clubes que fiquem do 25.º ao 36.º lugar são eliminados da Liga Europa e, por consequência, das provas da UEFA.

Os potes para o sorteio:

Pote 1:

Roma

FC PORTO

Rangers

Feyenoord

Lille

Dínamo Zagreb

Betis

Salzburgo

Aston Villa

Pote 2:

Fenerbahçe

SP. BRAGA

Estrela Vermelha

Lyon

PAOK

Viktoria Plzen

Ferencvaros

Celtic

Maccabi Tel Aviv

Pote 3:

Young Boys

Basileia

Midtjylland

Friburgo

Ludogorets

Nottingham Forest

Sturm Graz

Steaua

Nice

Pote 4:

Bolonha

Celta de Vigo

Estugarda

Panathinaikos

Malmö

Go Ahead Eagls

Utrecht

Genk

Brann