Atenção, FC Porto e Sp. Braga: os apurados e os potes para a Liga Europa
Sorteio realiza-se esta sexta-feira. Dragões no pote 1, arsenalistas no pote 2. Recorde as condicionantes e confira os possíveis adversários dos clubes portugueses
Sorteio realiza-se esta sexta-feira. Dragões no pote 1, arsenalistas no pote 2. Recorde as condicionantes e confira os possíveis adversários dos clubes portugueses
Está fechado o lote de 36 clubes para a fase de liga da Liga Europa, cujo sorteio se realiza a partir das 12 horas desta sexta-feira, no Mónaco. Esta noite, entre os últimos apurados, o Sporting de Braga juntou-se ao FC Porto nos representantes portugueses, ao confirmar a passagem frente ao Lincoln Red Imps.
O FC Porto vai integrar o pote 1 para o sorteio e o Sporting de Braga figura no pote 2. Dragões e arsenalistas, como é previsto pelo sorteio, vão ter como adversários dois clubes de cada um dos quatro potes.
Tal como aconteceu para o sorteio da Liga dos Campeões, há iguais condicionantes para o sorteio da Liga Europa: clubes do mesmo país não podem defrontar-se (ou seja, o FC Porto e o Sp. Braga não podem jogar entre si) e cada clube pode, no máximo, ter dois clubes de um mesmo país como adversários. Por exemplo, se o FC Porto tiver o Lille do pote 1 como adversário e o Lyon do pote 2, já não poderá ter o Nice, do pote 3, como oponente.
Os primeiros oito da fase de liga qualificam-se diretamente para os oitavos de final, os clubes do nono ao 24.º lugar vão jogar um play-off de acesso aos oitavos de final e os clubes que fiquem do 25.º ao 36.º lugar são eliminados da Liga Europa e, por consequência, das provas da UEFA.
Os potes para o sorteio:
Pote 1:
Roma
FC PORTO
Rangers
Feyenoord
Lille
Dínamo Zagreb
Betis
Salzburgo
Aston Villa
Pote 2:
Fenerbahçe
SP. BRAGA
Estrela Vermelha
Lyon
PAOK
Viktoria Plzen
Ferencvaros
Celtic
Maccabi Tel Aviv
Pote 3:
Young Boys
Basileia
Midtjylland
Friburgo
Ludogorets
Nottingham Forest
Sturm Graz
Steaua
Nice
Pote 4:
Bolonha
Celta de Vigo
Estugarda
Panathinaikos
Malmö
Go Ahead Eagls
Utrecht
Genk
Brann