O Bayer Leverkusen é o adversário do FC Porto nos 16 avos de final da Liga Europa. O conjunto germânico caiu da fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de ter ficado atrás de Juventus e Atlético de Madrid, para esta competição.



Os farmacêuticos são orientados por Peter Bosz, técnico da escola do Ajax e que já passou pelo Dortmund, e ocupam o sétimo lugar da Bundesliga. Pese embora tenham alcançado vitórias improváveis (bateram os colchoneros e triunfaram em Munique), a equipa alemã desiludiu em alguns jogos, sobretudo contra adversários teoricamente mais acessíveis. Gosta de ter bola, expõem-se muito e não raras vezes comete erros e permite à formação contrária sair em ataque rápido e em superioridade numérica.



Longe do fulgor do passado, o Bayer Leverkusen (já foi finalista vencido da Champions) nem sempre é presença regular nas provas da UEFA. Há duas épocas, os alemães não participaram nas competições europeias e na temporada anterior venceram o grupo A, mas foram afastados no 16 avos pelo Krasnodar.



De resto, o estatuto europeu do FC Porto é superior ao do Bayer: duas Liga dos Campeões, duas Ligas Europa, uma Supertaça Europeia e duas Taças Intercontinentais contra uma Taça UEFA (1987/88).



Este será o primeiro duelo entre as duas equipas.



Palmarés: campeão da Bundesliga2, uma Taça da Alemanha e uma Taça UEFA



Desempenho europeu em 2018/19: 16 avos final LE



Melhor desempenho europeu: vencedor da Taça UEFA (1987/88)



Treinador: Peter Bosz (Holanda)



A equipa joga preferencialmente em 4x2x3x1, ainda que algumas vezes adopte sistema de três defesas. Eis o onze mais utilizado: