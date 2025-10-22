Jan Bednarek, defesa do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nottingham Forest para a Liga Europa. O jogo da terceira jornada da fase de liga está agendado para as 20 horas de quinta-feira:

FC Porto nunca ganhou em Inglaterra

«Em primeiro lugar, não podemos mudar o passado. Isso não nos afeta minimamente, só nos podemos focar no jogo de amanhã. Esperamos poder mudar esse registo. Sabemos o quão difícil vai ser e estamos prontos para isso. Estamos focados nas soluções que teremos de ter em campo para os derrotar. Vai ser exigente, (o Nottingham Forest) é uma equipa muito boa, mas estamos prontos».

Experiência:

«O que faço é ajudar os meus colegas a terem a sua melhor versão. E é isso. O mais importante é dar o meu melhor no clube, para ter o melhor resultado. Todos estão conscientes do jogo de amanhã, penso que não tenho de dizer-lhes muito. O que temos de ter é confiança de que vamos jogar o que queremos. Sabemos o que valemos, as nossas forças e analisámo-los, as suas forças e fraquezas. Mas o mais importante é como abordamos o jogo, encontrara soluções.»

Se é diferente jogar no FC Porto, no sentido de lutar por títulos:

«Penso que, quando jogamos, tentamos sempre ganhar. Claro que, aqui, queremos ganhar troféus, mas primeiro é ganhar jogos, focar na próxima tarefa. Passo a passo, crescer como equipa e ver onde é que isto nos leva no fim da época. Estamos longe de dizer onde vamos estar, mas se penso que podemos alcançar algo esta época.»

Importância do entendimento com Kiwior, com quem joga na seleção e ambos com experiência de Premier League ante equipas inglesas:

«Já jogámos muitos jogos contra equipas da Premier League. Sabemos a exigência, temos de focar na tarefa, no que devemos fazer em campo.»

