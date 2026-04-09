Jan Bednarek, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a um golo entre FC Porto e Nottingham, a contar para a primeira mão dos «quartos» da Liga Europa:

Análise ao empate com o Nottingham

«Jogámos bem, criámos muitas oportunidades e jogámos muito bom futebol. Certamente as pessoas devem ter gostado do jogo, mas é desapontante sofrer o golo daquela forma. Faltou-nos confiança a partir daí e aos poucos fomos ganhando de volta. Faltou-nos convicção, temos de melhorar nesse aspeto e se a tivermos vamos marcar muitos golos.»

Autogolo de Martim Fernandes afetou a equipa?

«Temos de nos esquecer do que aconteceu, é mau para o Martim, mas depois demos-lhe apoio. Somos uma família portista e apoiamo-nos nos bons e nos maus momentos. Este é um dos momentos em que temos de fazer tudo outra vez e ir atrás da eliminatória. Mostrámos que podemos jogar um bom futebol, tal como fizemos em Estugarda, contra o Benfica ou o Sporting. Quando estamos confiantes no que conseguimos fazer podemos alcançar bons resultados.»