O FC Porto realizou, na manhã desta quarta-feira, o último treino antes da receção ao Nice, da quinta jornada da Liga Europa, numa sessão que contou com uma boa notícia para Farioli. Jan Bednarek voltou a trabalhar sem qualquer limitação e pode regressar já às opções esta quinta-feira.

O central polaco, dispensado da seleção na semana passada devido a uma distensão ligamentar no joelho esquerdo, integrou os exercícios durante os 15 minutos abertos à comunicação social. A sessão de trabalho teve ainda um espetador atento, André Villas-Boas.

Victor Froholdt, que já tinha treinado esta terça-feira, recuperado de um traumatismo no joelho direito, já Nehuén Pérez permanece como a única baixa, continuando a recuperar da rotura total do tendão de Aquiles.

O FC Porto procura regressar às vitórias na Liga Europa, depois da derrota com o Nottingham Forest e do empate frente ao Utrecht. Esta quinta-feira, os dragões recebem o Nice, numa partida com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.