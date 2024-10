O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, antecipou esta quarta-feira que o seu compatriota e jogador do Manchester United, Bruno Fernandes, vai querer «fazer uma grande exibição» no jogo da Liga Europa, quatro dias depois da derrota da equipa inglesa ante o Tottenham (0-3), num jogo em que viu o cartão vermelho, por falta sobre James Maddison.

Questionado sobre as eventuais críticas de que Bruno Fernandes tem sido alvo em Inglaterra, Vítor Bruno apontou à «qualidade» do médio luso e disse mesmo que a forma como Bruno foi expulso no jogo anterior não foi «sensata».

«Um jogador internacional é sempre um jogador de qualidade. Além do mais, ele também jogou no Sporting. Com certeza que ele vai querer fazer um grande jogo amanhã. A forma como ele foi expulso no último jogo, eu penso que não foi, de todo, sensata», começou por dizer Vítor Bruno, sobre o jogador do Manchester United, que viu o clube ganhar o recurso e ver o seu vermelho despenalizado.

«É um jogador muito bom, temos de estar muito atentos, controlá-lo, não o deixar jogar da forma que gosta de jogar e estar prontos para controlar sempre o seu estilo de jogo: a forma como ele passa a bola, a forma como ele coloca alguém na cara do golo, a forma como ele dribla e remata. Não podemos dar-lhe espaço», concluiu o técnico dos azuis e brancos.

O FC Porto-Manchester United está agendado para as 20 horas de quinta-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.