Está fechado o conjunto de 16 clubes apurados para os oitavos de final da Liga Europa, fase na qual FC Porto e Sp. Braga já sabem que vão ter pela frente ou o Estugarda ou o Ferencváros. Resta saber quem calha a quem, no sorteio agendado para as 12 horas de sexta-feira, em Nyon, na Suíça.

Além de alemães e húngaros, que estão no caminho dos dois clubes portugueses, apuraram-se também esta quinta-feira, via play-off, os seguintes seis clubes: Nottingham Forest (treinado por Vítor Pereira), Lille, Panathinaikos, Bolonha, Celta de Vigo e Genk.

Pelo caminho ficaram Celtic, Ludogorets, Fenerbahçe, Estrela Vermelha, Plzen, Brann, PAOK e Dínamo Zagreb.

Além do sorteio que vai definir os duelos dos oitavos de final, também vão ser conhecidos os cruzamentos de jogos dos quartos de final e as meias-finais. Mas, tal como já há dois possíveis adversários para FC Porto e Sporting de Braga nos oitavos de final, também já há uma ideia de quem, em caso de apuramento, pode surgir mais à frente.

Se se apurarem para os quartos de final, FC Porto e Sporting de Braga podem apanhar, nessa fase, um destes clubes: Midtjylland, Betis, Panathinaikos e Nottingham Forest.

Qualquer um dos restantes oito clubes (Aston Villa, Lyon, Friburgo, Roma, Genk, Celta de Vigo, Bolonha e Lille) só poderão cruzar-se com os clubes lusos nas meias-finais ou final.

Os oitavos de final estão agendados para 12 e 19 de março, os quartos de final para 9 e 16 de abril, as meias-finais para 30 de abril e 7 de maio e a final para 20 de maio de 2026, em Istambul, Turquia.